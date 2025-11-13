Lang scontento da tempo, lo ha fatto sapere anche ai suoi agenti

Noa Lang sta iniziando a diventare un vero e proprio caso dalle parti di Napoli, con i partenopei che rischiano di ritrovarsi una bomba ad orologeria in casa. Il talento olandese avrebbe già fatto sapere ai suoi agenti di essere scontento

Addio prematuro?

Potrebbe esserci il rischio di un addio anticipato da Napoli per Noa Lang. Il talento olandese, arrivato in estate dopo un lungo tira e molla, non sembrerebbe contento e la situazione con l’allenatore del Napoli non aiuterebbe.

Antonio Conte, infatti, nonostante gli abbia dato un po’ più spazio nell’ultimo periodo non sembrerebbe avere un rapporto idilliaco con l’olandese. Il tecnico salentino si dice sia rimasto stupito dal giocatore, ma nonostante ciò non gli ha dato abbastanza spazio. O, almeno, lo spazio che l’ex PSV vorrebbe.

Gli agenti ne sono al corrente

Avete letto bene: Noa Lang avrebbe già avvertito i suoi intermediari riguardo al suo non essere felice della situazione creatasi a Napoli e potrebbe finire con un suo addio all’azzurro. Il talento olandese era stato attenzionato la scorsa estate anche da Fenerbahce e Marsiglia, con le due squadre che ora potrebbero tornare su di lui durante la finestra invernale. Una situazione davvero ingestibile, che potrebbe portare solo svantaggi al Napoli.