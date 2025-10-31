Lang sfortunato, prima da titolare e infortunio: ecco i tempi di recupero

Noa Lang si è ritrovato a lasciare il campo per infortunio durante la partita contro il Lecce. L’esterno d’attacco olandese ora potrebbe restare fermo, come non. Ci sono già novità sul suo potenziale utilizzo contro il Como

L’infortunio di Noa Lang

Noa Lang sta diventando un caso all’interno del movimento Napoli. Tra dichiarazioni non propriamente felici e poca enfasi in campo, il calciatore olandese continua a far discutere. Mettici una prima da titolare non troppo esaltante e con un infortunio rimediato e si avrà una situazione scottante.

Noa Lang, infatti, contro il Lecce è uscito dopo 48 minuti per un colpo alla coscia, ma non sembra qualcosa di grave. Infatti, quella rimediata dall’olandese sembrerebbe solo una botta e potrebbe esserci tranquillamente contro il Como.

Una sfida complicata

Sia per Napoli che per Como sarà un match importantissimo. Per entrambe le squadre questa partita significa dichiarare apertamente quali saranno le ambizioni per la stagione. Il Como non ha avuto forti dichiarazioni di intenti, ma nel caso in cui vincesse si porterebbe a -2 proprio dai partenopei, con quest’ultimi che puntano al campionato. Il Como potrebbe tranquillamente puntare all’Europa, nonostante non ci sia un vero e proprio obiettivo. Sognare, però, è lecito dalle parti di Como.