Lang, successo per il Galatasaray: ex Napoli protagonista

Il Galatasaray si aggiudica un’altra vittoria in Super Lig contro l’Eyupspor dominando dal primo all’ultimo minuto. Tra i protagonisti in campo spicca l’olandese Noa Lang, arrivato in prestito dalla SSC Napoli durante il mercato invernale e già tra i migliori in campo, con i tifosi e media turchi che lo definiscono “fortissimo” per prestazioni e personalità.

Il trasferimento di Lang è stato ufficializzato solo poche settimane fa: il Galatasaray lo ha preso in prestito fino a fine stagione con la formula del diritto di riscatto, versando circa 2 milioni di euro e garantendo un contratto importante per il resto dell’annata.

Davvero forte“, “Sta crescendo bene nel nostro tridente“, “Se continua così è da riscattare” sono solo alcuni dei commenti dei tifosi turchi molto soddisfatti sui social.

La squadra guidata da Okan Buruk, però, non si affida solo all’ala sinistra, l’attacco è forte e presente anche grazie ad un altro ex Napoli: Victor Osimhen, che continua ad impressionare con prestazioni di alto livello.

Il successo contro l’Eyupspor allunga le distanze in classifica e manda un segnale alle big europee in vista dei prossimi impegni: il Galatasaray punta in alto in campionato e nelle coppe.

