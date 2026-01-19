Lang va via: pronte le visite mediche

Noa Lang è sempre più vicino a lasciare il Napoli. L’esterno offensivo olandese è pronto a diventare un nuovo giocatore del Galatasaray, che ha già organizzato le visite mediche e punta a chiudere l’operazione con la firma sul contratto entro giovedì

Addio all’olandese?

La trattativa tra il club turco e il Napoli è ormai alle battute finali. Dopo giorni di contatti e confronti, le parti hanno trovato un’intesa di massima e anche il calciatore ha dato il suo via libera al trasferimento. Restano da sistemare solo gli ultimi dettagli burocratici, ma la strada sembra ormai tracciata.

Lang non è riuscito a imporsi con continuità in maglia azzurra e la sua partenza permetterà al Napoli di liberare spazio in rosa e di concentrarsi su nuovi obiettivi di mercato. La società è già al lavoro per rinforzare il reparto offensivo in vista dei prossimi impegni.

Dopo Osimhen, ecco un altro scontento: Lang

Il Galatasaray, invece, crede molto nelle qualità dell’olandese e lo considera un rinforzo importante per aumentare fantasia e velocità sulle fasce. L’ambiente di Istanbul è pronto ad accoglierlo e l’operazione potrebbe diventare ufficiale già nei prossimi giorni.

Salvo imprevisti, quindi, giovedì potrebbe essere il giorno decisivo: Noa Lang è pronto a iniziare una nuova avventura lontano da Napoli. Il tutto si concretizzerebbe su base di un prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 30, cifra che il Napoli incasserebbe dopo appena 6 mesi all’ombra del Vesuvio per l’olandese.