L’annuncio del presidente del Galatasaray su Victor Osimhen

Il Galatasaray rivendica con orgoglio uno dei colpi più importanti della sua storia recente. Il presidente Dursun Ozbek ha infatti confermato che il club ha completato il pagamento della cifra concordata con il Napoli per Victor Osimhen. La notizia, diffusa dai media turchi e riportata dal portale AreaNapoli.it, chiude definitivamente ogni dubbio sull’operazione. L’arrivo dell’attaccante nigeriano è stato formalizzato con un trasferimento definitivo dal valore di circa 75 milioni di euro.

Una cifra che ha fatto discutere fin dall’inizio e che ha attirato l’attenzione del calcio europeo. Nonostante lo scetticismo iniziale, la dirigenza del club turco ha portato avanti il progetto senza esitazioni. Ozbek ha voluto sottolineare come molti osservatori non credessero nella fattibilità dell’operazione.

Secondo il presidente, in pochi immaginavano che il Galatasaray potesse permettersi un investimento di tale portata. Tuttavia la società ha continuato a lavorare dietro le quinte per concretizzare l’affare. Alla fine la trattativa si è conclusa con successo.

Il numero uno giallorosso ha ricordato con soddisfazione le perplessità iniziali. “In tanti pensavano che non saremmo mai riusciti a ingaggiare Osimhen per 75 milioni”, ha spiegato. Lui però non ha mai perso fiducia nella possibilità di chiudere il colpo.