Laporte, c’è il prezzo: Juventus interessata

Il centrale spagnolo è diventato uno degli obiettivi dei bianconeri per rinforzare la difesa in questa finestra di mercato e il suo prezzo sorprenderà molti

La Juventus è decisa a rafforzare la propria difesa nell’attuale finestra di trasferimenti e il suo obiettivo principale è Aymeric Laporte, il talentuoso difensore del Manchester City. Il club italiano vede nel giocatore spagnolo il candidato perfetto per rafforzare la propria retroguardia e aumentare il livello di competitività nella prossima stagione.

Tuttavia, c’è un grosso ostacolo sulla strada della Juventus: non si è qualificata per la Champions League. Questo fatto potrebbe ostacolare le trattative e convincere Laporte a unirsi alla squadra italiana, dato che il giocatore aspira a giocare nella massima competizione europea. L’assenza della Juventus dalla Champions League rappresenta una sfida per convincere lo spagnolo a lasciare il Manchester City.

Nonostante questa complicazione, secondo quanto riportato da Sky Sports, il Manchester City è disposto non solo ad ascoltare le offerte, ma anche a lasciar partire Laporte per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, che alla fine potrebbe essere una cifra negoziabile. Questa notizia offre un barlume di speranza alla Juventus, in quanto significa che c’è la possibilità di un accordo con il club inglese.

Obiettivo principale

Laporte, 29 anni, ha dimostrato di essere un difensore di qualità durante la sua permanenza al Manchester City. La sua capacità di leggere il gioco, la sua solidità difensiva e la sua abilità in aria lo renderanno una risorsa preziosa per qualsiasi squadra. Se la Juventus riuscirà a superare l’ostacolo della mancata partecipazione alla Champions League e a soddisfare le richieste economiche del Manchester City, Laporte potrebbe diventare un elemento fondamentale per la squadra italiana.