Laporte, Juventus contro Arsenal per averlo

Con l’arrivo di Josko Gvardiol (dall’RB Lipsia), l’ex giocatore dell’Athletic Club è in uscita. Tentato dal ritorno, il difensore suscita l’interesse anche di Arsenal e Juventus.

La squadra del Manchester City è tornata a essere la forza dominante della Premier League. Come se non bastasse, è riuscita a imporre la propria legge anche in FA Cup e nella tanto attesa Champions League. In definitiva, una tripletta sensazionale per le truppe di Pep Guardiola.

Per quanto riguarda il mercato dei trasferimenti, sembra che i campioni d’Europa abbiano quasi completato l’ingaggio di Josko Gvardiol (dall’RB Leipzig). Salvo sorprese, questa mossa avrà un impatto importante sul futuro di Aymeric Laporte (29), che dovrebbe essere in rampa di lancio quest’estate.

Juventus e Arsenal lo vogliono

L’Athletic Bilbao desidera il ritorno del suo ex maresciallo, anche se, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il difensore centrale ha altri due estimatori sulla scena europea: Arsenal e Juventus. Secondo il Mundo Deportivo, il centrocampista ha altri due estimatori sulla scena europea: l’Arsenal e la Juventus. Il cambio di scenario di Laporte si concluderà?

L’internazionale spagnolo ha praticamente esaurito il suo spazio nella rosa degli Sky Blues. Senza trascurare l’offerta dei Leoni, il club londinese e quello piemontese stanno valutando un’offerta per Laporte. Infine, il suo prezzo è di 25 milioni di euro. Prezzo ragionevole, considerando che il suo contratto è in scadenza nel 2025. Il giocatore piace alla Juventus ormai da anni, tanto che prima del suo approdo in Inghilterra c’è stata la possibilità di vedere un suo sbarco in bianconero. Ora tutto potrebbe accadere, con un po’ di ritardo.