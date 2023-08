L’Arabia Saudita piomba su Alex Sandro

Secondo quanto raccontato dai colleghi di calciomercato.com, potrebbe arrivare una grossa offerta da parte di alcuni club sauditi per Alex Sandro della Juventus

Neppure il club bianconero sembra potersi esimere dalla possibilità di ritrovarsi a cedere giocatori ai soldoni provenienti dal medio oriente. Secondo quanto è emerso nelle ultime ore, infatti, ci sarebbe un forcing da parte dell’Arabia Saudita per Alex Sandro.

Per ora la Juventus sta valutando se cedere, ma l’impressione è quella che il giocatore alla fine possa essere valutato come cedibile dai bianconeri. Una sua cessione garantirebbe un nuovo tesoretto per i bianconeri, che reinvestirebbero per un sostituto all’altezza.

Su calciomercato.com si legge: “Il rinnovo fino al 2024 non blinda il futuro di Alex Sandro. Le presenze accumulate la scorsa stagione hanno fatto scattare il prolungamento per un’ulteriore stagione con la Juventus, che tuttavia con il lavoro di Giuntoli punta a sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi per poi cercare nuovi rinforzi. Il brasiliano ex Porto è inevitabilmente sulla lista dei giocatori a rischio, complice lo stipendio da 6 milioni di euro netti, e per lui si riapre una vecchia pista: l’Arabia Saudita.

Infatti, l’Al-Hilal ha effettuato un sondaggio con Alex Sandro, un tentativo per capire se ci siano i margini per un trasferimento nella Saudi Pro League. Nell’Al-Hilal giocano poi altre vecchie conoscenze della Serie A: Kalidou Koulibaly e Sergej Milinkovic-Savic, arrivati nelle scorse settimane in Arabia Saudita“. La possibilità che il giocatore al momento vada via è bassa, anche se mai dire mai: la Juventus potrebbe cedere.