L’Arena: “28 milioni dal Napoli per due giocatori”

Secondo l’omonimo giornale, il Napoli sarebbe disposto a spendere quasi 30 milioni di euro per arrivare a due giocatori dell’Hellas Verona

Dopo aver incassato e risparmiato tanto dalle cessioni, il Napoli sembra deciso ad acquistare. Le ultime indiscrezioni provenienti da Verona parlano dei partenopei interessati a due giocatori dell’Hellas, con quasi 30 milioni di euro pronti per provare a prendere entrambi.

Una maxi offerta che garantirebbe un ottimo tesoretto per gli scaligeri, oltre un doppio colpo ad effetto per gli azzurri. I due giocatori in questione sono Antonin Barak e Giovanni Simeone. I due sembrano intrigare mezza Italia, con Barak sondato anche dal Milan mentre Simeone dalla Juventus.

L’Arena è sicura, si può fare

I colleghi de “L’Arena” parlano della possibile offerta dei partenopei, che spenderebbero circa 28 milioni di euro pur di assicurarsi le prestazioni dei calciatori in forza ai gialloblu. Il Napoli, infatti, avrebbe bloccato da tempo Simeone e sarebbe pronto anche a provare il tutto per tutto pur di imbastire questa maxi operazione.

Il giocatore ceco sembra poter essere il rinforzo giusto per rafforzare il centrocampo azzurro, che sembra aver un netto bisogno di aggiunte. Simeone, inoltre, sarebbe la scelta potenzialmente giusta come vice Osimhen. Il calciatore argentino conosce già il campionato italiano e nell’ultima stagione si è reso protagonista di una delle migliori annate da quando è in Italia. Sono 35 le partite con il Verona nell’ultima Serie A, condite da 17 gol e 6 assist. Il profilo giusto per Napoli, anche se bisognerà stare attenti all’inserimento del Siviglia pronto a fare un’offerta.