L’arrivo di Ndicka libera Ibanez. Tottenham in pressing

Il Tottenham sarebbe intenzionato a fare un’offerta per il difensore della Roma Roger Ibanez nei prossimi giorni

Il difensore brasiliano ha impressionato in Italia, suscitando l’interesse di Spurs e West Ham United. Tuttavia, il Tottenham è il club più interessato e sta preparando un’offerta concreta per l’acquisto del giocatore brasiliano.

Il 24enne difensore ha impressionato nella squadra di José Mourinho, che nella scorsa stagione si è classificata al sesto posto in Serie A. Ha segnato tre gol e sfornato tante ottime prestazioni in 32 presenze in campionato.

Il prezzo di vendita

La Roma chiederà circa 25 milioni di euro per il difensore di cui una metà andrà al suo ex club. L’Atalanta, infatti, ha una percentuale di rivendita e otterrà il 10% della somma. Il nuovo allenatore del Tottenham, Ange Postecoglou, è un fan di Ibanez e ha dato il via libera al club per cercare di prendere il difensore. Un acquisto che potenzialmente potrebbe sistemare la difesa, che potrebbe ritrovarsi ad avere un elemento di sicuro affidamento per la prossima stagione di Premier.

Gli Spurs vogliono rinnovare la difesa, che in questa stagione ha subito 63 gol in Premier League. Nessuna squadra nella parte alta della classifica ha subito più gol. Gli Spurs lasceranno che Clement Lenglet torni al Barcellona dopo un periodo di prestito poco soddisfacente. C’è anche incertezza sul futuro di Davinson Sanchez. L’alternativa per la difesa è la stella del Crystal Palace Marc Guehi. L’inglese continua a crescere, ma costerebbe più di Ibanez, anche se la possibilità che arrivino entrambi potrebbe concretizzarsi.