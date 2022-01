L’Arsenal in pressing su Arthur, la Juventus pensa al sostituto

Se Arthur Melo dovesse partire la Juventus potrebbe provare a prendere subito Bruno Guimaraes, centrocampista del Lione

Stando a quanto riportato da “The Sun”, noto tabloid inglese, Mikel Arteta starebbe pressando per avere da subito Arthur Melo dalla Juventus. Il tecnico dell’Arsenal vorrebbe il calciatore Juventino per rinforzare il proprio centrocampo e inserire un calciatore dall’ottimo controllo palla e capacità di palleggio.

La Juventus però non vorrebbe privarsi a cuor leggero del calciatore Brasiliano ex Barcellona o almeno senza trovare un sostituto. Stando a quanto riportato sempre dall’Inghilterra, i Gunners avrebbero offerto Thomas Partey come contropartita tecnica. Offerta rispedita al mittente, con un secco no da parte di Allegri.

Per un Brasiliano che esce, uno che ne entra

Intanto la Juventus si starebbe già muovendo su più fronti per provare a trovare un eventuale sostituto, visto che lo stesso Arthur avrebbe un accordo di massima con i Londinesi e vorrebbe provare l’esperienza in Premier.

La Juventus sta monitorando i profili di Zakaria, Loftus-Cheek e, sempre più insistentemente, Bruno Guimaraes. Dovesse uscire Arthur, a quanto pare il classe ’97 brasiliano di proprietà del Lione potrebbe essere il preferito della dirigenza Torinese.

I Francesi del Lione però sembrano non disposti a cedere il giocatore così, a cuor leggero. Per liberare Guimaraes chiedono almeno 45/50 milioni, cifre fin troppo esorbitanti per l’attuale mercato bianconero. Altro discorso si potrebbe fare se la Juventus riuscisse a vendere Arthur o a piazzare un obbligo di riscatto con l’Arsenal. A quel punto sarebbe assedio completo al talento della squadra francese.