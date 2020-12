L’Arsenal offre Ozil alla Juventus: bianconeri non interessati

Mesut Ozil lascerà l’Arsenal. Il centrocampista tedesco non rientra nei piani del club inglese e il contratto in scadenza nel 2021 lo pone inevitabilmente in uscita a gennaio o nel prossimo giugno a parametro zero.

Stando a quanto riporta Tuttosport, i Gunners stanno cercando di piazzare il giocatore e l’avrebbero offerto a diversi club, tra questi figurerebbe anche la Juventus di Andrea Agnelli.

Nonostante rappresenti una ghiotta occasione di mercato, il club bianconero ha fatto sapere di non essere interessato al giocatore, rispedendo al mittente la proposta degli inglesi.

Ozil non è più giovanissimo, ha 32 anni e non dà garanzie dal punto di vista fisico. Gli agenti sono al lavoro per trovargli una nuova sistemazione e al momento la pista più accreditata sembrerebbe quella che porta al Fenerbahçe.