L’Arsenal sta valutando Marcus Thuram come alternativa a Benjamin Sesko

L’Arsenal di Mikel Arteta avrebbe individuato in Marcus Thuram, l’asso dell’Inter, un’alternativa all’obiettivo prioritario Benjamin Sesko

Dopo aver perso il titolo di Premier League per la seconda stagione consecutiva, ci si aspettava che l’Arsenal facesse le cose in grande nella finestra di trasferimenti per cercare di raggiungere i rivali del Manchester City. I Gunners hanno aggiunto un difensore centrale di livello mondiale e un centrocampista. Mentre diverse voci suggerivano l’arrivo di un nuovo numero nove, la squadra di Mikel Arteta ha deciso di non farlo.

I Gunners sono stati collegati a un trasferimento di Benjamin Sesko nella fase iniziale della finestra di trasferimento. Ma il trasferimento non è andato a buon fine e l’attaccante 21enne ha firmato un nuovo contratto con l’RB Leipzig. Rinforzare l’attacco è ancora una priorità assoluta e, secondo quanto riportato da Caught Offside, la società ha già individuato in Marcus Thuram l’alternativa a Sesko.

La trattativa prende il via?

Lo sloveno ha firmato un nuovo contratto fino all’estate del 2029. Ma l’Arsenal rimane interessato alla sua firma e tornerà a chiedere i suoi servigi la prossima estate, dopo aver fallito l’ingaggio questa volta. Mentre Sesko rimane l’obiettivo principale dei Gunners, questi ultimi hanno iniziato a cercare alternative per assicurarsi di avere un piano B. Le prestazioni impressionanti di Marcus Thuram con l’Inter lo hanno messo nel mirino del club del nord di Londra.

Mentre Sesko potrebbe aiutarli sia nel breve che nel lungo periodo. Se non riuscissero a portarlo al club, Thuram potrebbe fare al caso loro, visto che ha abbastanza esperienza ed è stato un giocatore costante per l’Inter negli ultimi 12 mesi.Se l’Arsenal è interessato, sarà interessante vedere se il 27enne ha una possibilità realistica di lasciare San Siro, visto che ha ancora quattro anni di contratto.