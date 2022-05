L’artista musicale Giuseppe Trebeschi debutta con Future Vibes

Giuseppe Trebeschi classe 1987 nasce a Brescia in un contesto di musica, fin da giovane studia il comportamento di artisti della nightlife dal calibro di: Gabry Ponte , Gigi D’Agostino , DJ Matrix , Zatox e molti altri.

Uno dei progetti principali è “Future Vibes” che gli ha permesso di finire in giro per l’Italia , come dice Giuseppe: “solo vibrazioni future” infatti è già un nome gettonato e pronto a scalare la classifica.

Essere artisti musicali come Giuseppe non è facile, chiediti se è quello che vuoi fare come mestiere o è solo un hobby. Questo è fondamentale per capire che direzione intraprendere.

Sembra scontato, ma non lo è, perchè molti artisti anche se ritengono di aver scelto di fare musica per professione non riescono mai nell’intento, e non guadagnano niente facendo musica. Insomma anche se sul serio vogliono fare musica, non riescono a trovare la strada giusta. Perché non si sono posti le giuste domande. C’è una bella differenza, e quello che raggiungi è solo il risultato delle tue azioni e delle tue scelte.