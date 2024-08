L’Aston Villa prova a rubare Abraham a Milan e West Ham

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, l’Aston Villa starebbe cercando di riportare Tammy Abraham al Villa Park quest’estate

Secondo quanto riportato da Football Insider, il Milan sarebbe intenzionato a ingaggiare Tammy Abraham prima della scadenza dei trasferimenti estivi di venerdì. Tuttavia, l’Aston Villa è pronto a dirottare la trattativa per il 26enne attaccante della Roma. Abraham è stato collegato a un ritorno in Premier League quest’estate, con il West Ham United interessato a ingaggiarlo. Sarà interessante vedere se l’Aston Villa riuscirà a vincere la corsa per la sua firma.

L’attaccante ha giocato in passato per il club delle West Midlands e l’opportunità di tornare potrebbe essere allettante per lui. Abraham ha impressionato durante il suo periodo di prestito all’Aston Villa qualche anno fa. L’attaccante è riuscito a segnare 26 gol in tutte le competizioni nella stagione 2018/19 in Championship. Non c’è dubbio che abbia le qualità per essere un giocatore importante per l’Aston Villa in questa stagione e sarà interessante vedere se il club delle West Midlands riuscirà a vincere la corsa per la sua firma. Il Milan è uno dei più grandi club del mondo e anche Tammy Abraham potrebbe essere tentato di unirsi a loro. Nella sua stagione d’esordio con la Roma è stato straordinario, ma da allora il suo trasferimento in Italia non è andato secondo i piani.

Tammy Abraham tornerà in Inghilterra?

L’attaccante inglese spera in un nuovo inizio e un ritorno in patria potrebbe essere allettante per lui. Anche il West Ham United è interessato al giocatore. Il giocatore conosce bene l’Aston Villa, per il quale ha giocato, e sarà in grado di offrirgli anche la UEFA Champions League. Non sarebbe una sorpresa se l’inglese fosse attratto dall’idea di unirsi al club delle West Midlands invece di continuare in Italia.

L’attaccante è all’apice delle sue capacità e cercherà di affermarsi come giocatore importante per l’Aston Villa se si unirà al club. Sarà interessante vedere se Unai Emery è disposto a dargli un’esperienza prolungata in squadra al fianco di Ollie Watkins se si unirà a lui. Il ventiseienne non vorrà essere la riserva dell’inglese.