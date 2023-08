L’Atalanta fa resistenza per Koopmeiners: tutte le alternative del Napoli

Per la mediana i partenopei sembrano intenzionati a prendere qualcuno nell’immediato. Teun Koopmeiners potrebbe rimanere a Bergamo, con il Napoli pronto ad andare su altri obiettivi

Continua a tenere banco il caso centrocampo per il Napoli. I partenopei stanno cercando di capire chi possa essere un degno sostituto per l’attuale assetto a metà campo, con Teun Koopmeiners ritenuto il preferito della dirigenza per sostituire eventualmente a livello numero Anguissa e Lobotka.

Il giocatore, però, sembra essere ritenuto incedibile dall’Atalanta che inizia a far resistenza per non cedere il proprio tesserato. Il Napoli, però, avrebbe intenzione di virare su altri obiettivi nel caso in cui saltasse il centrocampista dei nerazzurri.

Le alternative dei partenopei

l sostituto di Ndombele nella rosa del Napoli potrebbe arrivare dalla Russia. Il club avrebbe formulato un’offerta di 25 milioni di euro per Wendel e sarebbe di gran lunga superiore a quella del Flamengo, pure interessato al giocatore, che ha messo in campo 18 milioni. Wendel, centrocampista centrale in grado di giostrare sia da mediano con compiti d’interdizione che da trequartista è un giocatore che farebbe non poco comodo.

Tra le idee del Napoli un’idea valida è rappresentata da Jens Cajuste del Reims, un giocatore di qualità, prospettiva e duttilità. La sua operazione potrebbe essere risolta con cifre bassissime, sia per quanto riguarda il cartellino che l’ingaggio, visto che potrebbe costare sui 6-7 massimo 8 milioni di euro. La sua entrata, però, è condizionata dall’uscita di Diego Demme. Un po’ più fredda ma resistente, invece, è la pista che porta a Lassana Coulibaly della Salernitana. I granata non sembrano intenzionati a cedere, servirà un’offerta di quelle pesanti.