L’Atalanta ha chiesto Meret al Napoli, ma la richiesta è altissima

Qualche giorno fa vi avevamo parlato di un possibile interesse dell’Inter per acquistare il portiere del Napoli Alex Meret. Conte e Marotta lo vorrebbero come successore di Handanovic, ma il club azzurro ne fa una valutazione molto alta: almeno cinquanta milioni di euro.

Stessa valutazione di cui è stato informato anche un altro club italiano, ovvero l’Atalanta che nelle ultime ore secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport avrebbe chiesto informazioni al Napoli riguardo al suo giovane portiere.

Il sito della televisione satellitare scrive infatti: “Perso ormai Perin, sempre più vicino a ritornare al Genoa, i dirigenti nerazzurri hanno richiesto Alex Meret al Napoli. I primi contatti tra le parti sono stati però negativi, con la richiesta fatta dal club azzurro che è stata ritenuta troppo elevata dall’Atalanta”.

Alex Meret, al Napoli dal 2018 sembra già essere un portiere in grado di difendere i pali di una big, per questa ragione molti club se ne stanno interessando ultimamente. L’ultima stagione al Napoli lo ha consacrato come uno dei più promettenti portieri italiani, il che lo rende pronto anche eventualmente per pensare in azzurro.

L’Atalanta deve rinforzare la sua rosa in vista della seconda partecipazione consecutiva alla Champions League, ma la richiesta fatta dal club partenopeo per Alex Meret è incompatibile con il mercato nerazzurro e, qualora davvero Gasperini dovesse avere bisogno di un altro portiere, sembra proprio che dovrà cercarlo altrove.