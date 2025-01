L’Atalanta punta allo scudetto e si prepara per gennaio: Zirkzee, Simeone e Raspadori tra gli obiettivi

L’Atalanta non molla la corsa al titolo e, in vista del mercato di gennaio, ha iniziato a monitorare nuovi attaccanti da aggiungere al proprio reparto offensivo. Come riportato da Mediaset, diversi nomi sono finiti nel mirino dei bergamaschi, ognuno con caratteristiche diverse. La scelta dipenderà principalmente dalle preferenze del tecnico Gian Piero Gasperini e dalle opportunità che il mercato offrirà.

I profili monitorati

Tra i profili in considerazione c’è Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United che non ha avuto un inizio brillante alla corte di Erik ten Hag. L’Atalanta starebbe valutando un prestito secco, con la possibilità di discutere una cessione definitiva durante l’estate.

Accanto a Zirkzee, si fanno i nomi di altri calciatori interessanti: Marko Arnautovic, in uscita dall’Inter e più vicino al Torino, Beto dell’Everton, che conosce bene la Serie A e che aveva già fatto breccia nell’estate scorsa, ma che dovrà fare i conti con la concorrenza di altre squadre, e Giovanni Simeone, attaccante del Napoli che sta trovando poco spazio con Luciano Spalletti e che potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto.

Si guarda anche in casa Napoli

In casa Napoli, c’è anche Giacomo Raspadori, un obiettivo che l’Atalanta aveva sondato nei giorni finali del mercato estivo ma che non si concretizzò per via di un accordo economico non raggiunto. Ora, con l’attaccante desideroso di avere più minutaggio, Raspadori è tornato in cima alla lista degli obiettivi per il club orobico.

Potrebbero riaprirsi i negoziati con il Napoli, eventualmente inserendo nell’operazione uno scambio, come nel caso di un difensore (in estate si parlava di Zappacosta). L’Atalanta, quindi, è pronta a sfruttare ogni occasione per rinforzare il suo attacco e continuare la sua corsa verso lo scudetto.