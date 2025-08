L’Atlético Madrid è su Raspadori: sbloccherebbe il mercato in entrata del Napoli

Il futuro di Giacomo Raspadori al Napoli appare tutt’altro che certo. Nonostante il contratto che lo lega al club partenopeo fino al 2028, l’attaccante ex Sassuolo è finito al centro di alcune trattative di mercato che potrebbero portarlo lontano dall’Italia. L’Atletico Madrid ha mostrato un interesse crescente per il giocatore, attratto dalle sue qualità tecniche e dalla sua versatilità offensiva, caratteristiche molto apprezzate da Diego Simeone.

Parallelamente, anche l’Atalanta continua a monitorare con attenzione la situazione del classe 2000. Tuttavia, sembra essere proprio il club spagnolo quello più determinato a tentare l’affondo, anche in virtù del fatto che Raspadori ha un ingaggio sostenibile per una società di alto livello e una valutazione che, secondo il Napoli, si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra che, se confermata, potrebbe risultare decisiva per sbloccare altri movimenti di mercato da parte del club azzurro.

Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la potenziale cessione dell’attaccante italiano potrebbe finanziare due importanti operazioni per il Napoli. Il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe infatti preparando l’assalto a un terzino sinistro – molto probabilmente Gutierrez – e a un esterno offensivo di alto profilo, con nomi come Federico Chiesa, Raheem Sterling e Jack Grealish nel mirino.

Il quotidiano romano sottolinea come l’Atletico stia attualmente valutando due profili: Enzo Millot dello Stoccarda e, appunto, Raspadori, uno dei protagonisti più brillanti dell’estate napoletana. L’attaccante ha dimostrato un’ottima forma nelle amichevoli pre-campionato, tanto da attirare l’attenzione dei top club europei. La sua valutazione, paragonata a “oro”, rende però l’operazione complessa e subordinata a un’attenta pianificazione finanziaria.

Al momento, l’interesse dell’Atletico non si è ancora concretizzato in un’offerta ufficiale, ma il dialogo tra le parti è in corso. L’agente del giocatore è in contatto con il club spagnolo, mentre il Napoli resta in attesa di sviluppi concreti. Qualora arrivasse una proposta in linea con le richieste del presidente De Laurentiis, Raspadori potrebbe davvero lasciare l’Italia, e i partenopei darebbero così il via a una mini-rivoluzione sulla corsia sinistra del campo.