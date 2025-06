L’Atlético Madrid vorrebbe pagare la clausola rescissoria per Lobotka

Tra i calciatori che potrebbero essere in partenza del Napoli fresco Campione d’Italia per la seconda volta in tre anni c’è anche il nome di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro e vari club anche stranieri si sarebbero interessati a lui.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbe l’Atlético Madrid il club più vicino a decidere di esercitare la clausola e portare il 30enne a Madrid per fargli vestire la maglia dei colchoneros.

Addirittura ci sarebbe già stato un incontro tra le parti ad aprile, in occasione della visita di Diego Simeone a Napoli, ufficialmente per assistire al match di campionato tra gli azzurri e il Torino in qualità di padre di Giovani Simeone.

Il calciatore attualmente in ritiro con la nazionale slovacca si è già espresso riguardo al suo futuro lasciando comunque un velo di dubbio: “Io sto bene qui, ho un contratto, abbiamo vinto lo Scudetto e Conte è rimasto. Se dovessi andar via sarebbe solo per un posto migliore, il mercato è lungo”. Parole, dunque, abbastanza neutre che lasciano aperte le porte a un’eventuale cessione.

Quest’anno Lobotka ha collezionato 32 presenze in campionato ed è riuscito a fornire un assist. Sebbene le sue prestazioni non siano state eccezionali come quelle di due anni fa, ha comunque contribuito significativamente alla conquista del quarto scudetto della storia del Napoli ed è logico che club importanti come l’Atlético Madrid siano interessati a un profilo che, tra l’altro, conosce già la Liga, vista la sua provenienza dal Celta Vigo.