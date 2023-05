Botta e risposta sui social tra l’ex di Paolo Bonolis, Laura Freddi, e Sonia Bruganelli, sua attuale moglie. Le due, infatti, sono state coinvolte in uno scambio di battute in seguito ad una dichiarazione alquanto inopportuna della prima sulla relazione con il conduttore romano.

“Ho conosciuto Paolo durante ‘Non è la Rai’. Lui non era famosissimo e io stavo cominciando a diventare nota. Eravamo tutti e due giovani e innamorati. Qualcuno ha provato a malignare sul nostro rapporto ma non ci è riuscito visto che io ho deciso di non stare più con Paolo nel momento in cui raggiungeva l’apice del suo successo” ha dichiarato la showgirl.

Le parole non sono andate giù alla Bruganelli che ha replicato stizzita: “Beh, l’apice del successo lo ha raggiunto con me. Comunque non era proprio sconosciuto prima“.

Insomma, un botta e risposta che non è passato inosservato considerando i trascorsi tra le due. La Bruganelli, infatti, non ha nascosto l’iniziale antipatia verso la rivale in amore negli anni ’90.

Nulla comunque che il tempo non abbia portato via, ad oggi infatti, nonostante qualche stoccata, i rapporti sono sereni.