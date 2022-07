Laura Torrisi, amore ritrovato con Luca Betti?

Laura Torrisi è di nuovo serena con il suo ex compagno Luca Betti: si prospetta una grande estate all’insegna dell’amore per i due. Di recente l’attrice, ex gieffina del GFVip, si è mostrata molto felice sui social e in estrema forma.

Amore ritrovato?

Stando all’ultimo numero del settimanale DiPiù, questa serenità potrebbe essere anche merito dell’amore ritrovato con il suo ex Luca Betti, pilota automobilistico. I due, infatti, sarebbero riusciti a superare un momento di difficile crisi e pare che lo sportivo attualmente sia in vacanza proprio con lei.

Essendo molto riservati entrambi, la coppia non è ancora uscita allo scoperto sui social anche se in realtà i due hanno sempre mantenuto la storia lontana dai paparazzi. Per loro la privacy è tutto. Secondo i gossip di qualche tempo fa, Laura e Luca hanno preferito allontanarsi a causa di alcuni problemi caratteriali e incomprensioni.

A quanto pare, però, queste incomprensioni si sarebbero risolte. La loro storia è nata nel 2017 e tra alti e bassi è sempre andata avanti: un legame molto importante dopo la sua prima vera storia d’amore con il collega Leonardo Pieraccioni, dal quale ha avuto sua figlia Martina.

Anche Leonardo Pieraccioni ha una compagna

Anche l’ex marito di Laura, Leonardo Pieraccioni, è attualmente impegnato da circa tre anni e mezzo con Teresa Magni. I due spesso si mostrano sui social e sono molto innamorati e sereni, anche se hanno deciso di non andare a convivere per preservare i loro spazi e la propria indipendenza. Teresa non fa parte del mondo dello spettacolo e l’attore ha parlato della sua compagna a Verissimo da Silvia Toffanin.