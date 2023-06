Lautaro, attenzione Inter: il Real Madrid ci prova

Campioni dello scorso anno e semifinalisti di questa edizione della Champions League appena conclusa, il Real Madrid ha tenuto d’occhio la prestazione di Manchester City – Inter di Lautaro Martinez

Con l’addio di Karim Benzema, passato all’Al Ittihad, il Real Madrid ha bisogno di un attaccante di livello. Mentre Rodrygo, insieme agli arrivi di Joselu e Rodrigo Moreno, potrebbe ricoprire il ruolo di attaccante, il Real Madrid sta attualmente setacciando il mercato dei trasferimenti per un attaccante del suo calibro.

Sono stati fatti nomi come Richarlison, Harry Kane e Sadio Mané. A questi profili si aggiunge quello di Lautaro Martinez. Dopo un inizio di stagione irregolare, l’attaccante argentino è arrivato alla fine della stagione su livelli altissimi. Il giocatore del Bahia Blanca ha realizzato 28 gol e 11 assist in 56 partite in questa stagione. Una prestazione che lo colloca senza dubbio nell’orbita dei galacticos.

Lautaro può andare al Real?

La prestazione del Toro nella finale di Champions League contro il Manchester City non è passata inosservata comunque e sarà fondamentale per un eventuale futuro trasferimento al Santiago Bernabeu. Il suo contratto scade nel 2026, con l’Inter che potrebbe cederlo per eventualmente risanare le casse del club.

Giovane, con gol e tanta proiezione, da Madrid ritengono che la trattativa con l’Inter sarebbe più facile di quella del Tottenham con Kane. Daniel Levy non vuole risparmiare un solo euro con la partenza del suo fuoriclasse e capitano, valutato circa 200 milioni di euro. D’altra parte, l’ingaggio di Lautaro potrebbe aggirarsi intorno ai 70 milioni di euro, una cifra abbordabile per le Merengues, che sperano di portare a termine un’ambiziosa finestra di trasferimenti estivi.