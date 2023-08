Lautaro, interesse dalla Premier: l’Inter prova a blindarlo

Nonostante l’interesse della Premier League, la squadra vice campione della Champions League è sicura di poter trattenere il suo attaccante di punta

L’Inter, campione di Supercoppa e Coppa d’Italia, ha perso, però, in finale di Champions League (contro il Manchester City) dimostrando però di poter competere ad alti livelli. Per quanto riguarda la finestra estiva di trasferimenti, l’obiettivo numero uno è quello di mantenere uno dei suoi pilastri per poter alzare ancor di più l’asticella.

Stiamo parlando di Lautaro Martinez (25 anni), un attaccante che ha avuto successo con la nazionale argentina durante i Mondiali del 2022 (in Qatar). Monitorato da Mauricio Pochettino per il suo ambizioso progetto al Chelsea, rappresenta una priorità assoluta nella tabella di marcia dei nerazzurri.

Le ultime su Lautaro Martinez

Come riportato da Mundo Deportivo, la big della Serie A terrà sotto stretto controllo qualsiasi offerta per il loro killer. Ad esempio, i Blues sono decisi a investire la non trascurabile cifra di 65 milioni di euro per Lautaro. Detto questo, tutti gli indizi portano a pensare che i Blues faranno un’offerta per il giocatore anche se è probabile che verrà rifiutata immediatamente.

Con la possibilità di un trasferimento gratuito nel 2026, il giocatore di Bahia Blanca sente di essere molto desiderato a Milano. Pertanto, il club londinese dovrà esplorare altre alternative nella sessione estiva di mercato. Per quanto riguarda la squadra lombarda, è soddisfatta delle ottime prestazioni di Lautaro Martinez e conta di confermarlo e farne uno dei pilastri della futura ossatura della formazione. Il calciatore è contento a Milano e a Milano sono contenti di lui.