Lautaro Martinez-Barcellona, prove di intesa: la chiusura è a un passo!

La soap opera che tiene incollati agli schermi (dei computer) milioni di tifosi della Benemerita continuerà ancora per molto. Lautaro Martinez, promesso sposo del Barcellona, a sentire i rumors attorno al suo entourage lascerà questa estate l’Inter con buona pace di tutto il popolo nerazzurro. Messi preme per il suo approdo in catalogna e lo stesso giocatore sembra sempre più restio a firmare un accordo che lo leghi ancora più saldamente all’Inter.

Il Barça paga la clausola e Lautaro sarà il nuovo bomber blaugrana

Quindi sarà divorzio e nessuno ci potrà fare nulla a riguardo. Sostituire Lautaro non sarà impresa facile ma qualcuno dalle parti di Viale della Liberazione già gongola. Trovare il degno erede de “El Toro” con ben 111 milioni di euro sarà sicuramente più agevole rispetto a farlo attingendo dalla casse societarie ex novo.

Il Barcellona, infatti, è ormai disposto a intervenire sul giocatore prima che i termini della sua clausola scadano il prossimo 15 luglio. I blaugrana verseranno all’Inter l’intera cifra prevista dalla audace postilla e tutto si sistemerà nel migliore dei modi per tutti. Messi potrà finalmente contare su un bomber giovane e che stima moltissimo già dall’esordio in Nazionale. Il Barcellona si garantirà una prima punta affidabile per i prossimi 5 anni (questa sarà la durata del contratto sottoposto all’argentino). L’Inter potrà segnare una plusvalenza monstre e agire sul prossimo mercato quasi senza alcun rivale in fatto di liquidità.

Sotterfugi e trame di mercato

Addirittura si mormora che il club di Bartomeu sarebbe disposto a pagare ben più di quella cifra se l’Inter fossa disposta ad accogliere in rosa anche un attuale giocatore dei catalani. L’idea è di cedere questo “mister X” ai nerazzurri con la possibilità di ascrivere il suo nome nella colonna delle plusvalenze ed evitare un passivo troppo gravoso.

Qualora l’Inter si dimostrasse pronta a questo genere di strana trama di mercato allora dall’affare Lautaro si riuscirà ad incamerare molto più che i 111 milioni della sua clausola di rescissione.