Lautaro Martinez nella bufera: insulti dopo Juve-Inter, salta il Napoli?

Al termine della sfida tra Juventus e Inter, Lautaro Martinez è stato protagonista di un momento di tensione che potrebbe costargli caro. Le telecamere lo hanno immortalato mentre si lasciava andare a un evidente sfogo con espressioni colorite, tra cui una frase blasfema che, se confermata, potrebbe portare a una sanzione disciplinare.

Il video è diventato rapidamente virale, scatenando il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

Lautaro rischia di saltare anche il match con il Napoli

Secondo il Codice di Giustizia Sportiva, l’articolo 37 prevede che i calciatori sorpresi a pronunciare bestemmie durante una partita possano essere squalificati per almeno un turno.

Tuttavia, per applicare la sanzione è necessario che l’espressione sia chiaramente udibile, oltre che visibile sul labiale. In questo caso, le immagini riprese da DAZN non sembrano avere un audio a supporto, elemento essenziale per rendere la prova inconfutabile.

Resta quindi da capire se il Giudice Sportivo prenderà provvedimenti o se l’episodio rimarrà senza conseguenze. Il calciatore, infatti, potrebbe saltare il match contro il Napoli previsto per il 2 marzo. Nel frattempo, il caso continua a far discutere, con i tifosi divisi tra chi chiede una punizione esemplare e chi minimizza l’accaduto.