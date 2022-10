L’argentino è corteggiatissimo dalle big d’Europa. Lautaro Martinez può partire già dalle prossime sessioni di mercato

Il toro nerazzurro può ritrovarsi a cambiare maglia già dalla prossima sessione invernale di calciomercato. Appare improbabile accada allo stato attuale delle cose, ma l’Inter ha bisogno di soldi e le squadre pronte a fare follie per l’argentino ci sono.

Su di lui ci sono Tottenham, Barcellona e anche il Paris Saint Germain. Questi ultimi sembrano in netto vantaggio, con la voglia di provare un assalto già da gennaio. Un assalto che potrebbe includere anche Milan Skriniar, non sicuro della propria permanenza a Milano.

La situazione

Il Paris Saint Germain rischierà di perdere sia Leo Messi che Kylian Mbappé a Giugno e vorrebbe premunirsi. Lautaro Martinez sta ben figurando quest’anno, con l’argentino che al Camp Nou ha stupito tutti.

Tanto che ora i francesi vorrebbero offrirgli un contratto e ricoprire d’oro l’Inter. Skriniar appare più possibile a stagione in corso, specialmente perché lo slovacco è in scadenza e non ha ancora rinnovato, ma l’argentino è complicato da spostare. A stagione in corso i nerazzurri non vorrebbero privarsi di un attaccante così di peso.

Lukaku non ha ancora carburato a dovere, è ancora alle prese con il recente infortunio, e sembra non vi siano possibilità altissime per un trasferimento immediato dell’attaccante argentino. Un addio significherebbe privare la squadra di un giocatore estroso, che può cambiare intere partite. Non è detto però che l’assalto sia annullato, ma potrebbe benissimo finire per essere rimandato all’estate. Inter avvisata.