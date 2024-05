Lautaro o Thuram: l’Arsenal chiama il nerazzurro

Deciso a migliorare le prestazioni del proprio attacco, l’Arsenal ha messo gli occhi su due attaccanti attualmente in forza all’Inter: l’argentino Lautaro Martinez e il francese Marcus Thuram. I Gunners non escludono di utilizzare il brasiliano Gabriel Jesus come merce di scambio

Pur avendo fatto la sua parte e battuto l’Everton per 2-1, l’Arsenal non è riuscito a vincere il titolo della Premier League. I Gunners avevano bisogno di un passo falso del Manchester City, ma i Citizens sono stati più che all’altezza della situazione, vincendo 3-1 in casa del West Ham United e conquistando il loro quarto trofeo consecutivo.

Chiuso il capitolo 2023-2024, i londinesi sono ora al lavoro per migliorare una squadra che ha ancora un ultimo passo da compiere prima di poter vincere grandi onori. Uno degli obiettivi principali è quello di rinforzare una prima linea d’attacco che, in questa stagione, non ha reso al livello desiderato dal suo allenatore, il basco Mikel Arteta.

Due opzioni

Secondo varie fonti, gli inglesi stanno valutando un’ampia lista di candidati, con due giocatori che condividono la squadra: l’argentino Lautaro Martinez (26) e il francese Marcus Thuram (26). Entrambi giocano nell’Inter, con cui hanno vinto il titolo di Serie A in questa stagione.

Essendo entrambi sotto contratto, l’Arsenal dovrà trovare i soldi per ingaggiarli. Tuttavia, non è da escludere che la squadra dell’Emirates Stadium possa cercare di utilizzare Gabriel Jesus come merce di scambio nel tentativo di contenere i costi. Il 27enne brasiliano non gode più della piena fiducia di Arteta, ma potrebbe interessare ai nerazzurri.