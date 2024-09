Lavandino intasato: le cause più comuni e come prevenirle

Quali sono le cause più comuni del lavandino intasato? Se lo chiede chi teme che il suo lavandino sia intasato o chi, banalmente, vuole prevenire il problema.

Nella guida che segue forniremo una panoramica completa delle cause, spiegheremo come riconoscere i primi segnali di intasamento e introdurremo Turboidrauliuco, la soluzione più rapida per questo e altri problemi.

Le cause del lavandino intasato in breve

Veniamo subito al nocciolo della questione ed elenchiamo le cause principali del lavandino intasato. Alcune sono scontate, e fanno parte dell’immaginario collettivo, altre non lo sono affatto.

Immissione di oggetti e materiali non consoni: Capelli, residui di cibo, grasso e oggetti vari come cotton fioc o fazzoletti possono accumularsi nel sifone o nelle tubature, creando un'ostruzione. Questo è uno dei motivi più comuni per cui i lavandini si intasano, poiché tali materiali non sono facilmente degradabili e si accumulano nel tempo.

. Immissione di oggetti e materiali non consoni: Capelli, residui di cibo, grasso e oggetti vari come cotton fioc o fazzoletti possono accumularsi nel sifone o nelle tubature, creando un’ostruzione. Questo è uno dei motivi più comuni per cui i lavandini si intasano, poiché tali materiali non sono facilmente degradabili e si accumulano nel tempo. Accumulo di calcare. Nelle aree con acqua dura , il calcare può depositarsi all’interno delle tubature, restringendo gradualmente il passaggio e impedendo il normale deflusso dell’acqua. Questi depositi, combinati con altri detriti, possono formare un blocco consistente.

Nelle aree con , il calcare può depositarsi all’interno delle tubature, restringendo gradualmente il passaggio e impedendo il normale deflusso dell’acqua. Questi depositi, combinati con altri detriti, possono formare un blocco consistente. Problemi strutturali delle tubature. Difetti di installazione, tubi vecchi o deteriorati, deformazioni e inclinazioni scorrette possono ostacolare il corretto flusso dell’acqua.

I segnali di un lavandino a rischio intasamento

L’intasamento del lavandino è un problema molto fastidioso, in quanto genera parecchi disagi e impedisce l’uso del lavandino medesimo. Dunque, è bene riconoscere per tempo i segnali e intervenire prima della totale compromissione di funzionalità. Ecco una panoramica di questi segnali.

Acqua che fluisce lentamente . Si tratta di uno dei primi segnali di un possibile intasamento del lavandino. Quando i materiali cominciano ad accumularsi nelle tubature, il flusso dell’acqua diventa più lento, il ché aumenta il tempo di svuotamento.. Purtroppo il fenomeno è destinato a peggiorare fino a risolversi in un blocco completo.

. Si tratta di uno dei primi segnali di un possibile intasamento del lavandino. Quando i materiali cominciano ad accumularsi nelle tubature, il flusso dell’acqua diventa più lento, il ché aumenta il tempo di svuotamento.. Purtroppo il fenomeno è destinato a peggiorare fino a risolversi in un blocco completo. Cattivi odori. Quando i residui di cibo, grasso e altri materiali organici rimangono bloccati nelle tubature, iniziano a decomporsi, generando odori sgradevoli che salgono attraverso lo scarico. Il cattivo odore può essere persistente anche dopo aver pulito superficialmente il lavandino.

Quando i residui di cibo, grasso e altri materiali organici rimangono bloccati nelle tubature, iniziano a decomporsi, generando odori sgradevoli che salgono attraverso lo scarico. Il cattivo odore può essere persistente anche dopo aver pulito superficialmente il lavandino. Rumori strani . Il riferimento è a gorgoglii e suoni di risucchio,che si sentono spesso quando l’acqua tenta di passare attraverso un tubo parzialmente ostruito. Questi rumori indicano che c’è un ostacolo nel tubo che sta interferendo con il normale flusso dell’acqua.

. Il riferimento è a gorgoglii e suoni di risucchio,che si sentono spesso quando l’acqua tenta di passare attraverso un tubo parzialmente ostruito. Questi rumori indicano che c’è un ostacolo nel tubo che sta interferendo con il normale flusso dell’acqua. Rigurgito di acqua dal lavandino. E’ il segnale più evidente e suggerisce un intasamento più grave. Quando l’acqua non riesce a defluire correttamente, può tornare indietro, fuoriuscendo dal lavandino e, in alcuni casi, allagando l’area circostante. Questo sintomo indica un blocco quasi completo nelle tubature.

Come prevenire l’intasamento

Prevenire è meglio che curare, quando si parla di impianti e di sanitari. Dunque, ecco qualche consiglio utile per evitare che il lavandino si intasi.

Utilizzare filtri e retine . Si tratta di una delle soluzioni più efficaci per prevenire l’intasamento del lavandino. Questi strumenti semplici impediscono che capelli, residui di cibo o altri detriti entrino nello scarico, trattenendo i materiali più grandi sulla superficie e facilitando la loro rimozione.

. Si tratta di una delle soluzioni più efficaci per prevenire l’intasamento del lavandino. Questi strumenti semplici impediscono che capelli, residui di cibo o altri detriti entrino nello scarico, trattenendo i materiali più grandi sulla superficie e facilitando la loro rimozione. Stare attenti a non gettare oggetti non consoni. Si tratta di una best practice necessaria per mantenere le tubature libere. Purtroppo, le distrazioni possono capitare. Ovviamente, se in casa vivono bambini, il rischio è più alto.

Si tratta di una best practice necessaria per mantenere le tubature libere. Purtroppo, le distrazioni possono capitare. Ovviamente, se in casa vivono bambini, il rischio è più alto. Effettuare una manutenzione periodica. Effettuare una manutenzione periodica delle tubature è una soluzione relativamente comoda ed efficace. Spesso bastano piccoli accorgimenti, come versare regolarmente acqua calda o soluzioni specifiche per la pulizia degli scarichi. Ciò aiuta a dissolvere eventuali accumuli di grasso e calcare, mantenendo il flusso dell’acqua regolare e prevenendo blocchi futuri.

Lavandino intasato? Ecco a chi rivolgersi

Cosa fare quando il lavandino è intasato? Il fai da te è rischioso in questi casi. Meglio rivolgersi a un esperto, magari capace di intervenire tempestivamente. Magari a un esperto tra quelli in forze a Turboidraulico.

Turboidraulico raccoglie le migliori professionalità per garantire un servizio efficiente e rapido. E’ “abilitato” per il pronto intervento, il ché rappresenta un sollievo per chi si trova a dover affrontare un’emergenza, quale è l’intasamento del lavandino.

Turboidraulico è disponibile 24 ore 24. Spicca per la trasparenza, per la capacità di instaurare un rapporto franco con i clienti, per i prezzi abbordabili.