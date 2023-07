L’Avellino segue un talento del Napoli primavera

E’ tempo di mercato non solo per la prima squadra del Napoli. La dirigenza partenopea sta preparando le rose delle varie categorie per essere più competitivi possibile. Nel Napoli primavera diversi baby talenti sono emersi in questa stagione, uno di questo è sicuramente Valerio Boffelli, portiere della primavera 1. E’ un classe 2004 di grande prospettiva che è stato convocato in questi anni dagli azzurri sia in Europa League che in Champions League.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC.com, l’Avellino sta seguendo il portiere azzurro. Gli irpini hanno condotto un sondaggio con i partenopei per Boffelli per potenziare la propria porta. Il giovane portiere di proprietà del Napoli potrebbe partire con la formula del prestito, ma l’eventuale decisione sarà presa in un secondo momento.

Valerio Boffelli è un giovane portiere nato il 4 settembre 2004 a Santa Maria Capua Vetere, ma è residente sin dalla sua nascita a San Prisco, comunità di 12mila abitanti nel casertano in cui vive la sua famiglia. Ha fatto tutte le trafile delle giovanili del Napoli, da nove anni è nel club azzurro. E’ un portiere esplosivo e attento. E’ stato convocato da Luciano Spalletti per la gara di Champions League contro i Rangers per via dell’infortunio di Salvatore Sirigu.

Sin da bambino, Boffelli è stato caratterizzato dalle doti innate da portiere. Ha uno scatto felino ed un ottimo intuito verso la direzione che prende il pallone. Da bambino ha iniziato a giocare con lo Sporting Club San Prisco. Tanti i club che lo hanno monitorato ma è stato il Napoli ad accaparrarsi le sue prestazioni.

Ormai diciottenne il talento partenopeo è pronto a spiccare il volo. Un’esperienza all’Avellino potrebbe essere un grande trampolino di lancio per Boffelli. La soluzione di andare in Serie C, in prestito, per fare le ossa potrebbe essere un’ottima idea per poi ritornare il prossimo anno e dimostrare le sue qualità.