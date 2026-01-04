Lazio 0-2 Napoli, Sarri applaude la squadra di Conte: “Sono più forti di noi, punto!”

Le parole di Maurizio Sarri dopo la sconfitta contro il Napoli hanno il tono della lucidità disarmante, ma anche quello di un’autocritica che va oltre il semplice risultato. Il tecnico non cerca alibi né si rifugia negli episodi: individua subito la radice del ko in un divario tecnico evidente tra le due squadre, riconoscendo apertamente la superiorità degli avversari.

Quando Sarri afferma che “il Napoli avrebbe vinto lo stesso”, lancia un messaggio chiaro e quasi brutale: al netto delle scelte tattiche e dell’atteggiamento, la differenza di qualità è tale da rendere il risultato in larga parte inevitabile. È una dichiarazione che pesa, perché certifica non solo la forza del Napoli, ma anche i limiti strutturali della sua squadra.

Tuttavia, Sarri non si ferma a questo. Nelle sue parole emerge anche una responsabilità interna: “ci abbiamo anche messo del nostro”. Il riferimento al mancato pressing nella metà campo avversaria è tutt’altro che casuale: “La sconfitta è figlia del fatto che il Napoli è più forte di noi”.

“Divario tecnico evidente tra le due squadre, il Napoli avrebbe vinto lo stesso. La squadra non pressava nella metà campo avversaria, ci abbiamo anche messo del nostro”, ha dichiarato l’allenatore biancoceleste ai microfoni DAZN.