Lazio accelera per Boulaye Dia: vicino l’accordo con la Salernitana per l’attaccante senegalese

La Lazio è vicina a concludere l’operazione per portare Boulaye Dia, attaccante della Salernitana, a Roma.

Il club biancoceleste sta concentrando i propri sforzi sul centravanti senegalese, classe 1996, autore di quattro reti in 18 presenze nell’ultima stagione di Serie A.

L’indiscrezione

L’indiscrezione arriva dal giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, che ha riportato l’avanzamento delle trattative sul proprio sito.

Dopo essere stato accostato a Giovanni Simeone del Napoli, il club di Lotito sembra aver scelto Dia, ex Villarreal, come il sostituto ideale di Ciro Immobile per il futuro dell’attacco laziale.

Caratteristiche tecniche

Boulaye Dia è un attaccante senegalese noto per la sua velocità, fisicità e capacità di finalizzazione. Una delle qualità distintive di Dia è la sua rapidità, sia in termini di velocità pura che di accelerazione. Questo lo rende pericoloso negli spazi aperti e ideale per attacchi in contropiede. Dotato di una buona struttura fisica, Dia sa proteggere bene il pallone, resistere ai contrasti e vincere i duelli aerei. Questo lo rende un avversario difficile da marcare, soprattutto quando è spalle alla porta.