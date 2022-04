Lazio, derby di mercato con la Roma per Solbakken del Bodo Glimt

Il doppio scontro in Conference League con il Bodo Glimt, che è valso alla Roma l’accesso alle semifinali della competizione europea, è stato anche occasione per la dirigenza giallorossa di visionare da vicino Ola Solbakken, talento del club norvegese.

I primi contatti sono così arrivati proprio a ridosso dell’impegno casalingo. Ad approfittarne però, secondo quanto filtrato nelle ultime ore, vi sarebbe stata anche la Lazio. Il diesse biancoceleste Tare ha infatti voluto incontrare i dirigenti del Bodo Glimt, giunti in città per la sfida contro la Roma.

Ed ecco che per Ola Solbakken pare essere nato un vero e proprio derby di mercato, con i due club capitolini a contendersi le prestazioni sportive del jolly offensivo norvegese. Sul giovane talento del Bodo Glimt comunque vi è una folta concorrenza, non solo dall’Italia.

Al momento Roma e Lazio si sono fermate a sondaggi preliminari, ma la sensazione è che tra qualche mese la pista potrebbe diventare molto concreta. Per Solbakken si prospetta un’estate molto calda per quanto riguarda il calciomercato, e la pista che porta all’Italia è molto concreta.

L’attaccante norvegese ha caratteristiche che stuzzicano molto i club a lui interessati. Classe ’98, il giovane Solbakken può vantare un fisico imponente, caratterizzato da 186 centimetri in altezza per 80 chili. Il suo score al momento con la maglia del Bodo Glimt è pari a 16 gol in 61 presenze, collezionate in due stagione in tutte le competizioni.