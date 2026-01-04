Lazio e il futuro di Maurizio Sarri: “Presa in giro sul mercato, il tecnico può salutare prima di fine stagione”

Il futuro di Maurizio Sarri alla Lazio appare sempre più incerto e segnato da una distanza ormai evidente tra il tecnico e la società. A Formello si respira aria di fine ciclo: l’allenatore toscano, salvo clamorosi colpi di scena, è destinato a lasciare il club a fine stagione.

Tuttavia, non è da escludere nemmeno un addio anticipato, scenario che nelle ultime settimane ha preso sempre più corpo. Sarri si sentirebbe quasi preso in giro dalla gestione societaria, soprattutto dopo i sacrifici accettati in estate con il blocco del mercato, affrontato nella speranza di un progetto tecnico solido e di un rilancio concreto nel medio periodo.

Marco Fabio Ceccatelli, giornalista di Cittaceleste TV, ha scritto sui social: “Mercoledì già si torna in campo e se non vinci con la Fiorentina, poni seriamente le basi per una delle peggiori stagioni dell’era Lotito. Ancora stiamo contando il centesimo sul mercato?”.

“Non avremo a disposizione centravanti nella prossima gara, schiereremo Serra? Al 100% Sarri non allenerà la Lazio il prossimo anno, non con questa società. Non escludo che di fronte all’ennesima presa in giro sul mercato di gennaio, il tecnico nativo di Napoli possa salutare anche prima, nonostante le promesse fatte ai giocatori e ai tifosi in tempi non sospetti”.