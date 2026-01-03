Lazio-Napoli, le probabili formazioni: infortunio dell’ultim’ora per Sarri, Conte senza quattro calciatori

La sfida tra Lazio e Napoli si avvicina e porta con sé assenze pesanti e qualche spiraglio di speranza. In casa Lazio, Maurizio Sarri deve fare i conti con un imprevisto dell’ultim’ora. Il tecnico biancoceleste perde Patric, costretto a dare forfait a causa di una lesione muscolare. Un’assenza significativa nel reparto arretrato.

Sul fronte Napoli, Antonio Conte osserva con moderato ottimismo l’infermeria. Sono infatti sulla via del recupero Olivera e Beukema, che potrebbero tornare a disposizione,. Restano però ancora ai box diversi nomi pesanti. Lukaku, Gilmour, Anguissa e De Bruyne non saranno ovviamente della partita con i recuperi previsti nelle prossime settimane.

Di seguito le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

NAPOLI (3-4-2-1): Vanja Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Elmas, Hojlund, Neres. Allenatore: Conte.