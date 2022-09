Lazio – Napoli: le probabili formazioni

Nella prossima giornata di campionato il Napoli si troverà ad affrontare allo Stadio Olimpico di Roma la Lazio di Maurizio Sarri. Il match andrà in onda sabato 03 settembre alle 20:45 in streaming su DAZN.

Il Napoli è reduce da un pareggio in casa con il Lecce di Marco Baroni mentre la Lazio da un pareggio con la Sampdoria. Intanto, per la squadra di Sarri, è in dubbio la partecipazione di Felipe Anderson in seguito al contatto con Sabiri nel primo minuto di Sampdoria-Lazio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il mister Spalletti per questa giornata di campionato sembra essere intenzionato a non non ricalcare lo schema proposto con il Lecce ed evitare, quindi, il turn over forzato.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Zielinski, Kvaratskhelia; Osimhen. All. Luciano Spalletti.