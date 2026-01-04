Lazio-Napoli, Lucca in tribuna con Vergara: le motivazioni

Lorenzo Lucca non sarà della partita contro la Lazio. L’attaccante azzurro, infatti, non andrà nemmeno in panchina e seguirà il match dalla tribuna a causa di uno stato influenzale che lo ha messo ko nelle ultime ore. Stessa sorte per Vergara, anche lui escluso dalla lista dei convocati e destinato alla tribuna per problemi fisici che ne hanno impedito il pieno recupero.

Due assenze che riducono le opzioni a disposizione dello staff tecnico in un appuntamento già di per sé delicato. Nel caso di Lucca, però, l’assenza non è soltanto una questione contingente. Al di là dello stop dovuto all’influenza, la sua situazione sembra raccontare qualcosa di più profondo.

L’attaccante non è riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo nel progetto tecnico del Napoli e le occasioni avute finora non sono bastate per cambiare le gerarchie offensive. La mancata convocazione contro la Lazio finisce così per alimentare ulteriormente le voci su un rapporto che non ha mai davvero preso slancio.

È sempre più evidente, infatti, che il futuro di Lorenzo Lucca sarà lontano da Napoli. A gennaio le strade sono destinate a separarsi, con il club e il giocatore pronti a valutare soluzioni diverse che possano rilanciare la carriera dell’attaccante. Un epilogo che appare ormai segnato.