Lazio, nel mirino Simeone del Napoli. Per Ndombele…

Secondo quanto riportato dal Messaggero, la Lazio starebbe pensando a Giovanni Simeone per rinforzare il proprio attacco. Su Ndombele, invece, ci sarebbero sirene turche

La Lazio sembra muoversi su più fronti e sembra intenzionata a prelevare un nuovo vice-Immobile. La stagione dell’attaccante campano può dirsi sotto tono, troppi meno gol rispetto al solito, e i biancocelesti vogliono premunirsi. Sembra esserci nel mirino, infatti, Giovanni Simeone.

A parlarne anche il Messaggero, che ha detto: “L’alternativa a Immobile (che domani cercherà il terzo gol di seguito con la Cremonese, mai trovato quest’anno) diventa già il principale argomento. Maurizio aveva indicato Rafa Silva a gennaio. Da Napoli lascerebbero partire Simeone, gradito dall’allenatore e sempre attratto dalla Lazio. Oppure bisognerà fare un investimento importante su un giovane come Pinamonti del Sassuolo, ci sono anche altri profili all’estero”.

La situazione Tanguy Ndombele

Intanto, dall’altra parte, il Napoli sembra stia sull’intenzione di non riscattare Ndombele che tornerà a Londra. Il calciatore francese, però, sembra sarà soltanto di passaggio al Tottenham. Infatti, su di lui ci sarebbe il Galatasaray ma il problema ingaggio sembra frenare qualsiasi trattativa.

Il giocatore dovrà rivedere le proprie richieste e al ribasso, molto probabilmente, salvo clamorose offerte provenienti dalla MLS o dal Medio Oriente. Intanto, poco tempo fa il giocatore ha parlato del suo futuro: “Non so quale sarà il mio futuro, tanti tifosi mi chiedono di tornare al Tottenham ma lo decideranno i club e il Napoli ha un’ opzione per l’acquisto. Non mi pesa essere in prestito qui, ma a volte vedo che i calciatori sono trattati più come merce che come persone”.