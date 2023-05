Lazio, occhi puntati su Zielinski in uscita dal Napoli: i dettagli

Luis Alberto potrebbe lasciare la Lazio, la sua permanenza non può essere data per scontata. Per questo il club si sta guardando intorno per cercare ipotetici sostituti. Gli occhi sono caduti su Piotr Zielinski, in uscita dal Napoli.

Interesse per Zielinski

Con l’uscita di Luis Alberto, Sarri dovrà fare i conti con un vuoto da colmare. Con l’offerta giusta lo spagnolo potrebbe salutare in anticipo i compagni, per questo il club ha quasi necessità di inserire nella rosa un altro nome. Il portale LaLaziosiamonoi ha fatto sapere che il club sarebbe fortemente interessato a Zielinski.

Nonostante la volontà di assecondare le richieste di Sarri, Lotito sembrerebbe non voler spendere una cifra esagerata per il polacco, pertanto bisognerà incontrarsi e stabilire il giusto prezzo.

Considerato il contratto in scadenza nel 2024, la cifra non potrebbe comunque superare i 20 milioni di euro. Tuttavia, si capirà meglio una volta concluso definitivamente il campionato.