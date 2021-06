Lazio, Sarri studia il progetto tecnico: ecco tutte le richieste di mercato

Lazio – Sarri, ci siamo. Il tecnico di Fligine è ormai da considerare il nuovo allenatore biancoceleste. La fumata bianca è arrivata, per l’ufficialità manca solo la firma. Dopodiché si potrà iniziare a parlare seriamente di mercato. Comunque, secondo quanto riportato da Il Messaggero e dal portale AreaNapoli.it, le prime idee sono già spuntate.

Claudio Lotito, Igli Tare e Maurizio Sarri stanno già lavorando in sinergia per creare la Lazio che verrà. Il tecnico ex Napoli e Juve, al suo insediamento, ha innanzitutto posto il vesto a cessioni importanti quali Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Così, il più indiziato ad essere ceduto, pare essere Correa.

L’obiettivo è ambizioso, portare la Lazio stabilmente nei primi 4 posti. Per raggiungere lo scopo, Sarri ha identificato sul mercato profili ben precisi. A detta del tecnico vi sarebbe bisogno dell’acquisto di un centrocampista centrale, con Loftus Cheek in cima alla lista dei desideri, e di un’ala offensiva, per cui è corsa a due tra Ilicic e Politano.

Altri acquisti, più facili ed economici, dovrebbero essere quelli di Hysaj e Maksimovic, pronti ad arrivare alla corte dell’ex tecnico azzurro a parametro zero. Insomma, il progetto tecnico della Lazio sta prendendo forma ogni giorno di più.

Ovviamente, prima di fare voli pindarici tra mercato ed obiettivi, essenziale sarà la firma di Maurizio Sarri sul contratto propostogli da Claudio Lotito. Non dovrebbero esserci intoppi o colpi di scena, ma nel calciomercato nulla è sicuro fino a quando non viene messo nero su bianco.