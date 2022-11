Lazio, Zaccagni a rischio per la Juventus

Zaccagni avrebbe rimediato uno stiramento al polpaccio e potrebbe saltare la partita tra la Lazio e la Juventus del prossimo turno di campionato

Zaccagni rischia di saltare il match di campionato contro la Juventus. L’esterno della Lazio si è fermato per infortunio, a causa di uno stiramento del polpaccio. Sarri potrebbe dover dunque rinunciare anche a lui per la partita contro i bianconeri.

Infatti, oltre all’ex Hellas Verona a saltare il match di campionato dovrebbe essere anche Ciro Immobile. Il giocatore è fermo per infortunio e non sarà, salvo colpi di scena, della partita.

Fermi per la Juventus

Per i bianconeri dovrebbero mancare ancora Dusan Vlahovic, Weston McKennie e Leandro Paredes. Massimiliano Allegri sembra intenzionato a confermare lì davanti Miretti e Milik. Una partita che potrà dire tanto sul proseguo delle due formazioni in campionato, con una Juventus che sta vivendo un ottimo momento.

Prima, però, le due squadre avranno davanti Monza e Hellas Verona. Il turno infrasettimanale dirà ancor di più su come Allegri e Sarri arriveranno al grande impegno, con i bianconeri a soli due punti di distanza dai biancocelesti.

La Lazio vuole mantenere il terzo posto, l’obiettivo è la qualificazione in Champions League, ma la Juventus è tremendamente agguerrita. La Juventus, però, sembra voler cercare di riprendere il Napoli di Luciano Spalletti. I partenopei stanno viaggiando a ritmi altissimi e sembrano intenzionati a continuare ancora per molto così. Tante difficoltà in questo avvio per la Juventus, che però sembra aver archiviato tutto. Ora è concentrata sulle prossime gare.