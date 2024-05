Lazza e Greta, svelato il sesso del bebè in arrivo: il gender reveal

A distanza di poche settimane da quando Lazza e Greta Orsingher hanno annunciato l’arrivo del loro primo figlio, hanno svelato il sesso del bebè. La coppia, infatti, hanno organizzato il gender reveal dove hanno scoperto il sesso del nascituro.

SVELATO IL SESSO DEL BEBÈ – Il 12 maggio il noto artista e l’ex corteggiatrice hanno spiazzato il popolo del web e del gossip con un annuncio inaspettato. La coppia, attraverso un tenero post su Instagram, ha annunciato l’arrivo del loro primo figlio.

Dopo aver condiviso l’arrivo della loro prima cicogna, Greta e Lazza hanno deciso di mostrare ai fan il gender reveal, svelando così il sesso del nascituro. I futuri genitori hanno deciso di affidarsi a Silvia Slitti, una delle event planner più note e richieste d’Italia, per l’allestimento scenografico di tutta la serata.

L’evento si è svolto su un terrazzo decorato nei minimi dettagli. Oltre alle composizioni con i palloncini rosa e azzurri, si è optato per dei colori neutri come il beige e il panna, volendo mantenere il mistero sul sesso del bebè fino all’ultimo.

Infine, come è possibile vedere dalle clip divenute virali sui social, si è alzata una scia blu che ha annunciato l’arrivo di un maschietto per Lazza e Greta. Al momento, i due non hanno rivelato la data del parto e il nome scelto per il bambino.