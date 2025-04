LDA, parla della rottura con Miriam Galluccio: “L’unica che ho amato veramente”

In occasione dell’uscita di Shalla, il suo ultimo singolo, LDA, Luca D’Alessio all’anagrafe, è tornato a raccontarsi a Verissimo. Oltre a presentare il suo ultimo brano, il giovane artista ha parlato di sé, rivelando la fine della sua ultima storia d’amore.

“L’unica che ho amato veramente” – Ospite nel salottino televisivo di Silvia Toffanin, il figlio di Gigi D’Alessio ha voluto aprirsi sul punto di vista sentimentale. L’ex volto di Amici ha confessato di non stare più insieme a Miriam Galluccio, insieme dal 2023:

“L’amore? In questo momento sono single. La mia ex Miriam è stata una persona importantissima, abbiamo preso questa scelta di comune accordo. Posso dire tranquillamente che lei è l’unica ragazza che ho amato veramente. Ci sta che le storie finiscono ma ci vogliamo bene lo stesso, ci sentiamo. Ho un ricordo bellissimo di lei”.

“Raccomandato? Me lo faccio scivolare addosso” – Il giovane cantautore non ha nascosto i pregiudizi con cui ha dovuto fare i conti perché “figlio d’arte”. Davanti a queste situazioni, Luca ha svelato come le gestisce ad oggi:

“mettermi nei panni delle persone…Mi vedono ad Amici, poi a Sanremo…per quanto possano pensare “è bravo” pensano sicuramente “c’è la spinta dietro”. Forse lo penserei anche io. Però nella vita se uno dimostra determinate cose, le critiche valgono zero. Per quanto mi difiniscano “raccomandato”, e me lo sento dire tutti i giorni, ormai me lo faccio scivolare addosso perché mi guardo allo specchio e sono fiero di me, so quello che ho fatto per arrivare là. Quanto ho pianto e quanto sono stato male, so quanto fa male ricevere tutta la cattiveria della gente addosso solo per cantare. L’ho accettato, con la premessa a me stesso di superare quello che ha fatto mio padre. E’ difficile perché sono figlio di una persona che ha fatto tanto nella musica…”.