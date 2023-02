Le 5 partenze già prese in considerazione dalla Juventus

La proprietà della Juventus ha deciso di attuare un piano di contenimento dei costi. Tra le prime misure, hanno deciso di non prendere in considerazione il rinnovo di un massimo di cinque giocatori il cui contratto scade alla fine della stagione in corso

Sanzionata con 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, la Juventus si trova attualmente in una situazione estremamente delicata. Non essendo più in grado di lottare per titoli importanti (è stato eliminato dalla Champions League nella fase a gironi), il club ha ipotizzato che il suo futuro a breve termine risieda nel contenimento dei costi e nella costruzione di un nuovo progetto adatto alla dura realtà.

A questo proposito, la Gazzetta dello Sport chiarisce che John Elkann, amministratore delegato della società proprietaria del club, punta a ridurre i costi di almeno 70 milioni di euro. A tal fine, ha già stabilito che almeno cinque giocatori in scadenza di contratto non saranno rinnovati.

Con le valigie pronte

Il quintetto di giocatori che farà le valigie a fine stagione è composto dagli argentini Angel di Maria e Leandro Paredes, dal francese Adrien Rabiot, dal colombiano Juan Guillermo Cuadrado e dal brasiliano Alex Sandro. Solo il veterano portiere italiano Carlo Pinsoglio e l’attaccante polacco Arkadiusz Milik (in prestito dall’Olympique Marsiglia) rimarranno probabilmente con il club.

La rivoluzione che Elkann vuole promuovere si completerebbe con un forte impegno nei confronti dei giovani talenti. Infatti, giocatori come Fabio Miretti (19), Nicolò Fagioli (21), Matias Soulé (19) e Samuel Iling-Junior (19) dovrebbero avere un ruolo decisivo nei piani dello staff tecnico.