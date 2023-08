Le condizioni della Juventus non cambiano: per Vlahovic servono Lukaku e 40 milioni

Era stato uno degli affari più chiacchierati dell’estate, eppure lo scambio tra Juventus e Chelsea che vedeva coinvolti Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku sembra definitivamente destinato a tramontare. Da ricordare che a corredo dello scambio, il club bianconero avrebbe dovuto altresì ricevere dai londinesi un assegno da 40 milioni di euro come conguaglio per sopperire alla differenza d’età tra i due.

La notizia era iniziata a circolare proprio contestualmente alla rottura tra il belga e la dirigenza dell’Inter. La Juventus ha provato in qualche modo l’affondo ma sia la esose richieste della dirigenza bianconera che quelle del calciatore in termini di ingaggio hanno fatto sì che la trattativa non andasse mai in porto.

A confermarlo, il noto giornalista di calciomercato Niccolò Ceccarini in un’intervista rilasciata a Radio Bianconera:

«Ormai la situazione è chiara, se il Chelsea è pronto ad offrire Lukaku e 40 milioni bene, altrimenti non se ne fa nulla. Comunque la Juventus cade in piedi dato che Vlahovic è forte e la Juve è contenta di tenerlo, certo se si concretizzasse lo scambio. Vorrebbe dire dare agli inglesi un giocatore pronto e prenderne uno che ha bisogno di fare un po’ di preparazione prima di essere al 100% dato che si è allenato da solo per tutta l’estate».

Il Chelsea, comunque, ha ancora bisogno di un attaccante visto che Balogun che sembrava ad un passo sembra invece ormai diretto verso il Monaco.