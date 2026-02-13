Le condizioni di McTominay in vista di Napoli-Roma: colloquio con Conte

Le condizioni di Scott McTominay tengono con il fiato sospeso lo staff tecnico e i tifosi in vista della sfida di domenica sera contro la Roma. Il centrocampista scozzese è reduce da alcuni giorni complicati dal punto di vista fisico dopo aver già saltato la partita di Coppa Italia com il Como, ma i segnali delle ultime ore sembrano incoraggianti.

Secondo alcune indiscrezioni riportate da AreaNapoli.it, l’allenatore Antonio Conte avrebbe voluto confrontarsi direttamente con il giocatore per capire le sue reali sensazioni. C’è stato un colloquio, avvenuto durante una seduta di allenamento, per valutare senza filtri le condizioni del centrocampista e pianificare al meglio la gestione della gara.

L’ex Manchester United avrebbe rassicurato il tecnico, spiegando di sentirsi meglio rispetto ai giorni precedenti e di aver smaltito gran parte dei fastidi accusati. McTominay avrebbe inoltre manifestato la propria disponibilità a scendere in campo, sottolineando la volontà di aiutare la squadra.

Nonostante l’ottimismo crescente, lo staff medico continua a monitorare la situazione con prudenza. La sensazione è che la convocazione per la gara dell’Olimpico sia sempre più probabile, ma resta ancora qualche dubbio sulla possibilità di vederlo titolare dal primo minuto, scelta che dipenderà dalle ultime valutazioni soprattutto per non incorrere in ricadute come con Neres.

Le prossime ore saranno decisive per sciogliere ogni riserva. Conte dovrà bilanciare l’importanza della sfida con la necessità di evitare rischi inutili, valutando se puntare subito sull’energia dello scozzese o preservarlo per un eventuale ingresso a partita in corso.