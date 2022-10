Le condizioni di Osimhen e le ultime verso Cremona

Dopo la straripante vittoria per 1-6 con l’Ajax, il Napoli pensa alla prossima partita di campionato. L’avversario che incontreranno i partenopei domenica è la Cremonese di mister Alvini. C’è tanta attesa in casa azzurra per il ritorno di Victor Osimhen che nella giornata di oggi si è allenato in campo con i compagni. Questo il comunicato della SSC Napoli sulle condizioni del nigeriano:

“Mattinata di lavoro al SSC Konami Training Center. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione di possesso palla, situazioni tattiche a tutto campo e a chiusura di sessione esercitazione sui calci piazzati. Osimhen ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo.”

L’attaccante del Napoli ieri non si è allenato per la nascita della figlia mentre oggi è tornato a lavorare in gruppo. Le sue condizioni lasciano trasparire ottimismo, il numero nove del Napoli domenica dovrebbe essere convocato. L’idea sarebbe quello di averlo in panchina e poterlo utilizzare per un piccolo spezzone di gara con la Cremonese e di averlo in ottime condizioni per la gara di ritorno di Champions con l’Ajax.

Probabilmente domenica il centravanti titolare sarà “El Cholito” Simeone. Ci saranno svariati cambi negli undici iniziale, Spalletti vorrà far rifiatare qualche suo calciatore chiave. Kvaratskhelia potrebbe andare inizialmente in panchina per far partire al suo posto titolare uno tra Elmas e Lozano. Politano completerà invece il tridente offensivo andando a giocare a destra.

Tra i pali dovrebbe essere confermato ancora una volta Meret. In difesa riposerà il kosovaro Rrhamani ed al suo posto ci sarà Ostigard, i terzini dovrebbero essere Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo rischia Anguissa con Ndombelè che freme per una maglia da titolare. mister Luciano Spalletti continuerà a far ruotare i suoi calciatori ma la speranza è di rivedere già domenica Osimhen.