Le condizioni di Osimhen restano stabili: il rientro è previsto per gennaio

La violenta testata tra Skriniar e Osimhen ha costretto il nigeriano a un complicato infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi e che addirittura gli impedirà di partecipare alla Coppa d’Africa con la sua Nigeria. Al suo posto è sceso in campo Dries Mertens che non lo ha fatto per niente rimpiangere grazie alle sue ottime prestazioni e alle sue reti. I tifosi del Napoli, tuttavia, si chiedono quando è previsto il ritorno in campo di Victor Osimhen.

In questo momento l’ex Lille sta seguendo le cure che gli sono state prescritte dal chirurgo che lo ha operato e sta terminando la sua fase di convalescenza. In ogni caso, per ora non può ancora allenarsi e riuscirà poter tornare a competere solo intorno a metà gennaio, ragion per cui quasi sicuramente non sarà a disposizione della sua Nazionale per la rassegna continentale africana.

Dopo il match contro l’Inter, il Napoli in campionato ha raccolto una vittoria, un pareggio e una sconfitta e Dries Mertens ha segnato ben quattro goal tornando ai suoi antichi fasti di qualche stagione fa. Non si può certo dire, dunque, che i tifosi del Napoli stiano rimpiangendo Osimhen, fatto sta che la sua assenza coincide anche con la perdita del primo posto in classifica, seppur dovuta agli infortuni di altri giocatori.

Del suo ritorno in campo prematuro si è molto parlato in questi giorni, specialmente dopo la diffusione della notizia di una possibile maschera di carbonio che gli permetterebbe di tornare prima in campo grazie a una protezione maggiore del suo volto.

Tuttavia, sembra difficile che la dirigenza del Napoli voglia rischiare un suo anticipato ritorno che potrebbe poi compromettere tutta la seconda parte di stagione.