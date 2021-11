Le condizioni di salute della cantante canadese Céline Dion

La 53 canadese Cèline Dion avrebbe dovuto inaguarare il nuovo palco a Las Vegas, uno dei più alti ed importanti della città statunitense. Purtroppo qualchegiorno fa ha annunciato la sospensione dei concerti che avrebbe dovuto tenere. Si tratterebbe di un malore provocato da spasmi muscolare “gravi e persistenti” che gli impediscono di stare sul palco, stando a quanto riferito da “Il Mattino”.

Nella nota medica viene riferito che “Il suo team medico continua a valutare le sue condizioni di salute e a curarla. Tuttavia, i sintomi che sta vivendo le impediscono di partecipare alle prove in corso per il nuovo spettacolo”. A dare la preoccupante notizia, è stata stesso la cantante che tramite i suoi profili social ha dichiarato di avere “il cuore spezzato” per l’impossibilità di partecipare negli show.

La cosa che preoccupa di più, sono le sue attuali condizioni: una fonte vicina alla famiglia ha riferito al magazine francese Voici che la cantante “non riesce neanche ad alzarsi dal letto, né a muoversi, o a camminare. Soffre di dolori alle gambe e ai piedi che praticamente la paralizzano. È molto debole e ha perso molto peso”. Secondo i media, se le condizioni sono a quanto dichiarato, ci vorrà un bel po’ per la ripresa della cantante, addirittura si ipotizza un anno.

Qualche giorno dopo è stata la sorella Claudette ad affermare che questo malessere è dovuto alla “premenopausa e ai cambiamenti ormonali. Ha 53 anni, la pre menopausa, i cambiamenti ormonali che provoca, questa cosa non l’aiuta affatto. Glielo ripeto spesso: ‘Cerca di essere prudente con te stessa!’. So che è disciplinatissima e prudente ma il corpo fa comunque i suoi capricci, è bene ascoltarli”

L’obiettivo della cantante, come spiega la sorella è concentrarsi sulla ripresa: non è nulla di grave, altrimenti me l’avrebbe detto. Céline non esita a confidarsi e a chiedere consiglio quando qualcosa non va”. Questi sarebbero gli ultimi di una serie di problemi fisici che sono cominciati dopo la morte del marito René Angélil, stroncato nel 2016 da un cancro alla gola. Dopo quel triste momento un dimagrimento tanto rapido quanto clamoroso he aveva fatto temere il peggio nel 2019, con la Dion costretta a smentire le ipotesi di malattia.