“Le cose non sono andate come pensavamo”, i motivi dietro la scelta di Sirigu di lasciare Napoli

Salvatore Sirigu è da qualche giorno un nuovo portiere della Fiorentina. L’ormai ex portiere del Napoli, nonostante il sogno scudetto, ha preferito andare altrove per trovare la possibilità di giocare. Con la maglia azzurra, infatti, sono state zero le presenze in sette mesi. Per questo è stato perfezionato lo scambio con Pierluigi Gollini.

L’agente del calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di FiorenzeViola.it: “Napoli è una stupenda realtà dove Salvatore ha dato tutto se stesso ed era ed è ancora apprezzato da tutti“.

“Purtroppo le cose non sono andate come pensavamo e quando si è presentata questa possibilità non c’è stato alcun dubbio, anche perché riteniamo la Fiorentina molto più forte dei risultati conseguiti fino ad oggi. La trattativa è nata una decina di giorni fa in modo molto spontaneo, la Fiorentina doveva sistemare la questione portieri e noi abbiamo garantito fin da subito la nostra disponibilità“.

Salvatore Sirigu è quindi stato costretto a lasciare la città partenopea dopo aver capito che, da qui a fine stagione, le cose non sarebbero cambiate. L’ex portiere del PSG, a quasi 37 anni, ha tanta voglia di calcare ancora il rettangolo verde di gioco.